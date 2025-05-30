2700-летнее использование психоактивных растений обнаружено в арабских ритуалах курения

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, выявило самое раннее известное применение растения Peganum harmala – также известного как сирийская рута или гармала – в ритуалах курения. Работа проливает свет на древние арабские практики, связанные с лечением и восприятием, показывая, что местные растения осознанно использовались почти 2700 лет назад благодаря своим биоактивным и психоактивным свойствам.

Исследование было проведено учеными из Института геоантропологии Макса Планка и Венского университета в сотрудничестве с Комиссией по вопросам наследия Министерства культуры Саудовской Аравии. Исследователи применили современные методы метаболического профилирования для анализа органических остатков, сохранившихся в сосудах для окуривания, датируемых железным веком. Эти сосуды были найдены в древнем оазисном поселении Курайя, расположенном на северо-западе Саудовской Аравии. Курайя известна своей характерной расписной керамикой, получившей название керамика Курайя.

С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией исследователям удалось выявить характерные алкалоиды гармалы даже в сильно разрушенных и крошечных образцах. Такой биомолекулярный метод, дополненный археологическими данными, позволил не только точно определить, какие растения использовались, но и предположить, с какой целью и в каких местах они применялись.

Peganum harmala известен своими антибактериальными, психоактивными и лечебными свойствами. В регионе это растение до сих пор применяется в народной медицине и при окуривании жилищ. Проведенное исследование подчеркивает его культурную и медицинскую значимость на протяжении веков, фиксируя его использование в древних практиках, связанных с оздоровлением и очищением.

Это открытие свидетельствует о том, что знания о лекарственных растениях и основы традиционной фармакопеи существовали в этом регионе уже в эпоху железного века. Такие находки помогают сохранить нематериальное культурное наследие, которое по-прежнему играет важную роль в жизни местных жителей.