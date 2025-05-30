Кошки отличают запах хозяина от запаха незнакомца. Новое исследование

Ученые из Токийского сельскохозяйственного университета обнаружили, что кошки проводят значительно больше времени, обнюхивая пробирки с запахом незнакомцев, чем те, в которых содержался запах их хозяев. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что кошки способны отличать знакомых людей от незнакомых по запаху. Однако пока неясно, могут ли они точно распознавать конкретного человека.

Хотя давно известно, что кошки активно используют свое обоняние для общения и распознавания других кошек, вопрос о том, применяют ли они этот навык для различения людей, до сих пор практически не исследовался. Предыдущие исследования показали, что кошки умеют различать человеческие голоса, следовать за взглядом человека, чтобы найти еду, а также реагировать на эмоциональное состояние человека, определяя его по запаху.

В новой работе ученые представили 30 кошкам пластиковые пробирки с тремя видами тампонов: с запахом их владельца, с запахом незнакомого человека того же пола и с нейтральным, чистым тампоном без запаха. Запахи для эксперимента были собраны из нескольких участков тела – из-под мышек, за ухом и между пальцами ног как у хозяев, так и у незнакомцев. Результаты показали, что кошки уделяли больше времени обнюхиванию пробирок с запахом незнакомых людей, чем с запахом своих хозяев или пустыми образцами. Это говорит о том, что кошки способны отличать знакомые запахи от незнакомых.

То, что кошки дольше обнюхивают незнакомые запахи, уже подтверждалось ранее: например, котята, которых отняли от матери, тратят больше времени на обнюхивание незнакомых кошек, чем своей собственной матери. Тем не менее, ученые подчеркивают, что на основе этих данных нельзя с уверенностью утверждать, что кошки способны точно распознавать конкретных людей, таких как их хозяин. Исследователи также заметили, что после обнюхивания пробирок кошки часто терлись о них мордой – типичное поведение, с помощью которого они оставляют свой запах. Это может означать, что обнюхивание служит своего рода исследовательским этапом перед тем, как животное помечает объект.