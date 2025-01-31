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Наука и Хайтек

Meta заявила, что израильская компания Paragon занималась сбором данных о пользователях WhatsApp

Хакеры
шпионаж
время публикации: 31 января 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 18:03

Компания Meta (владелец мессенджера WhatsApp) заявила, что израильская компания Paragon, основанная около пяти лет назад, занималась сбором данных о пользователях WhatsApp, в том числе обычных гражданах и журналистах. Представитель Meta сообщил, что WhatsApp направила руководству Paragon уведомление о прекращении сотрудничества.

В Paragon отказались от комментариев.

По словам представителя WhatsApp, компания обнаружила попытку взлома аккаунтов примерно 90 пользователей своей платформы. Представитель отказался уточнить, кто именно стал мишенью и где они находятся.

Он также отказался раскрывать детали того, как было установлено, что именно Paragon стоит за этой взломом, но сообщил, что об инциденте проинформированы правоохранительные органы и партнеры в сфере кибербезопасности.

Наука и Хайтек
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