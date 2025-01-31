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Наука и Хайтек

Могила, захороненная вместе 270000 бусинами, раскрывает высокий статус женщин 5000 лет назад

Археология
Испания
время публикации: 31 января 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 13:34
Могила, захороненная вместе 270000 бусинами, раскрывает высокий статус женщин 5000 лет назад
AP Photo/Ng Han Guan

Археологи обнаружили гробницу возрастом примерно 5000 лет на юго-западе Испании. Женщины, похороненные в ней, были погребены с огромным количеством белых бусин.

Команда археологов из Испании обнаружила роскошные наряды, украшенные множеством перламутровых бусин в большой камере гробницы Монтелирио. Известно, что там были захоронены останки 20 человек, среди которых 15 женщин и 5 человек, пол которых не удалось определить. В меньшей камере, где покоились останки двух женщин, также были обнаружены украшения. Исследователи утверждают, что найденная коллекция бус из гробницы, расположенной в археологическом комплексе Валенсина, является самой крупной в мире из когда-либо зарегистрированных.

Ученые выяснили, что коллекция насчитывает 270769 круглых бусинок, изготовленных преимущественно из ракушек. Для их производства потребовалось бы участие 10 человек, которые работали бы по 8 часов в день в течение семи месяцев. При этом в расчет не входит время, необходимое для сбора ракушек с морского побережья.

Исследователи предполагают, что эти женщины играли важную роль в обществе, иначе люди бы не тратили столько усилий на создание таких украшений. Высокий статус подтверждает еще и то, что женщинам была позволено взять с собой в могилу такие дорогие и сложные наряды после смерти.

"Мы видим более или менее равное отношение к мужчинам и женщинам в неолите и медном веке в Европе, но это место захоронения важно из-за необычного отношения к женщинам, – сказал Эндрю Джонс, профессор Стокгольмского университета, не принимавший участия в исследовании. – Были явные различия в том, как мужчин и женщин почитали при погребении, но трудно сказать, отражается ли это в социальной структуре".

Наука и Хайтек
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