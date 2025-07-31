В США зафиксировано рождение "самого старого ребенка"
время публикации: 31 июля 2025 г., 06:06 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 06:06
26 июля в США было зафиксировано рождение "самого старого ребенка" – новорожденный Таддеус Дэниел Пирс развился из эмбриона, который хранился 30,5 лет.
Об этом пишет журнал MIT Technology Review.
Согласно этой публикации, родители ребенка "усыновили" эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. Всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.