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Наука и Хайтек

В США зафиксировано рождение "самого старого ребенка"

Роды
США
время публикации: 31 июля 2025 г., 06:06 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 06:06
В США зафиксировано рождение "самого старого ребенка"
AP Photo/Lynne Sladky

26 июля в США было зафиксировано рождение "самого старого ребенка" – новорожденный Таддеус Дэниел Пирс развился из эмбриона, который хранился 30,5 лет.

Об этом пишет журнал MIT Technology Review.

Согласно этой публикации, родители ребенка "усыновили" эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. Всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.

Наука и Хайтек
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