В США зафиксировано рождение "самого старого ребенка"

26 июля в США было зафиксировано рождение "самого старого ребенка" – новорожденный Таддеус Дэниел Пирс развился из эмбриона, который хранился 30,5 лет.

Об этом пишет журнал MIT Technology Review.

Согласно этой публикации, родители ребенка "усыновили" эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. Всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.