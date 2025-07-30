Израильский радарный сканер ищет оружие, не останавливая людей для досмотра

Израильский стартап Scanary разработал систему безопасности на основе радара и ИИ-модели. Технология проверяет до 25 тысяч человек в час, и может использоваться в аэропортах и других местах скопления людей.

Система работает на базе радарных датчиков, которые генерируют десятки высококачественных трехмерных изображений человека под разными углами. Два датчика устанавливаются напротив друг друга на расстоянии до 10 метров, создавая зону сканирования площадью 200 квадратных метров. Когда человек входит в эту зону, радар автоматически активизируется и генерирует 10 изображений в секунду на каждого проходящего.

ИИ-платформа анализирует полученные данные с помощью алгоритмов, способных определить форму объекта и идентифицировать его материал – металл, пластик или жидкость. Система обучена отличать обычные личные предметы вроде телефонов и ключей от опасного оружия, что снижает количество ложных срабатываний. Сканирование занимает менее двух секунд.

При обнаружении угрозы система мгновенно отправляет предупреждение охране через планшет или смартфон. Предупреждение включает видеоклип подозреваемого, тип угрозы (пистолет, нож) и точное местоположение предмета на теле человека. Технология способна выявлять огнестрельное оружие, самодельные взрывчатые устройства, пиротехнику, ножи и другие острые предметы.

Главные места, где сканер может значительно ускорить досмотр, это аэропорты, железнодорожные станции, стадионы, концертные площадки и торговые центры.

В отличие от систем распознавания лиц или традиционных сканеров тела, технология Scanary не собирает визуальные изображения, не раскрывает форму тела и работает без биометрического отслеживания, соблюдая требования конфиденциальности.

Стартап только что вышел из тени и привлек $3,5 миллиона. Компания нацелена на рынок систем безопасности стоимостью $9,92 миллиарда в 2025 году с прогнозом роста до $13,8 миллиарда к 2030 году.