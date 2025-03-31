Университет Бар-Илан получил пожертвование на лабораторию по разработке экологичных батареек

Университет Бар-Илан в Рамат-Гане объявил о получении 6,6 миллионов долларов пожертвования от благотворительного фонда Леоны и Гарри Хелмсли.

Средства пожертвованы на создание в университете нового лабораторного комплекса для разработки более эффективных и экологичных батарей.

Новый объект, включающий единственную в своем роде "сухую комнату" на территории академического кампуса в Израиле, предназначен для объединения исследователей в области энергетики из академических кругов и представителей промышленности с целью разработки прототипов устройств хранения чистой энергии с потенциалом коммерческого производства.