Университет Бар-Илан получил пожертвование на лабораторию по разработке экологичных батареек
время публикации: 31 марта 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:00
Университет Бар-Илан в Рамат-Гане объявил о получении 6,6 миллионов долларов пожертвования от благотворительного фонда Леоны и Гарри Хелмсли.
Средства пожертвованы на создание в университете нового лабораторного комплекса для разработки более эффективных и экологичных батарей.
Новый объект, включающий единственную в своем роде "сухую комнату" на территории академического кампуса в Израиле, предназначен для объединения исследователей в области энергетики из академических кругов и представителей промышленности с целью разработки прототипов устройств хранения чистой энергии с потенциалом коммерческого производства.