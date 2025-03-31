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Наука и Хайтек

Университет Бар-Илан получил пожертвование на лабораторию по разработке экологичных батареек

Университеты
Энергия
Благотворительность
время публикации: 31 марта 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:00
Университет Бар-Илан получил пожертвование на лабораторию по разработке экологичных батареек
Wikipedia.org. Фото: Bar-Ilan University

Университет Бар-Илан в Рамат-Гане объявил о получении 6,6 миллионов долларов пожертвования от благотворительного фонда Леоны и Гарри Хелмсли.

Средства пожертвованы на создание в университете нового лабораторного комплекса для разработки более эффективных и экологичных батарей.

Новый объект, включающий единственную в своем роде "сухую комнату" на территории академического кампуса в Израиле, предназначен для объединения исследователей в области энергетики из академических кругов и представителей промышленности с целью разработки прототипов устройств хранения чистой энергии с потенциалом коммерческого производства.

Наука и Хайтек
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