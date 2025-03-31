Первый тестовый запуск европейской ракеты Spectrum закончился неудачей

30 марта ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, потерпела крушение вскоре после запуска. Компания вела прямую трансляцию в YouTube.

Это был первый тестовый запуск ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Целью были заявлены сбор данных и накопление опыта.

"С этим испытательным полетом мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим мерам безопасности, принятым в Isar Aerospace и на космодроме Аннёйа, весь персонал оставался все время в безопасности", – прокомментировала компания итоги запуска в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее запуск Spectrum несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании – Инновационный фонд NATO (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures.

Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман ранее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США, отмечает РИА Новости. Он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace.