Гены могут влиять на получение удовольствия от музыки

Ученые выявили генетические факторы, влияющие на получение удовольствия от музыки, которые отличаются от генов, отвечающих за общее наслаждение или музыкальные способности.

Исследовательская группа под руководством ученых из Института психолингвистики Макса Планка использовала данные более 9000 близнецов, включая их самооценку музыкального вознаграждения, общую чувствительность к вознаграждениям и способность воспринимать музыкальные характеристики, такие как высота тона, мелодия и ритм.

Для исследования ученые использовали метод близнецов, который является эффективным инструментом в поведенческой генетике. У однояйцевых близнецов ДНК практически идентична, тогда как у разнояйцевых – только наполовину схожа. Сравнив сходства между этими группами, ученые могут определить, насколько сильно гены влияют на данный признак. Если однояйцевые близнецы проявляют схожесть в восприятии музыки сильнее, чем разнояйцевые, это свидетельствует о генетическом влиянии.

Для эксперимента участники сообщили, насколько они наслаждаются музыкой. Кроме того, они ответили на вопросы о своей общей чувствительности к вознаграждениям и выполнили тесты, оценивающие их музыкальное восприятие, например, определение высоты тона, мелодии и ритма.

Результаты показали, что примерно 54% различий в чувствительности к музыкальному вознаграждению в выборке могут быть объяснены генетическими факторами. Это означает, что более половины различий в реакции людей на музыку могут быть унаследованы. Открытие говорит о том, что наслаждение музыкой – не просто результат усвоенного поведения или влияния окружающей среды, а возможно, часть нашей биологической природы.

Исследователи также обнаружили, что гены, отвечающие за восприятие музыкального вознаграждения, отличаются от генов, влияющих на общее удовольствие или музыкальные способности.