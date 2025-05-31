Миллионы людей по-прежнему не имеют доступа к очкам, согласно исследованию

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Global Health, проанализировали доступность и качество лечения нескорректированной рефракционной аномалии – одного из самых распространенных видов нарушения зрения. В работе использовались данные 815 273 человек из 76 стран. Результаты показали, что глобальный уровень коррекции рефракции (eREC) сейчас составляет 65,8%, что всего на 6 процентных пунктов больше по сравнению с 2010 годом.

Ученые предупреждают, что, исходя из этих данных, цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2021 года – увеличить показатель eREC на 40 процентных пунктов к 2030 году – вряд ли будет достигнута, если не будут приняты срочные меры по расширению доступа к базовым средствам коррекции зрения, таким как очки.

Результаты исследования были сгруппированы по "суперрегионам": Северная Африка и Ближний Восток; Африка к югу от Сахары; Латинская Америка и Карибский бассейн; Южная Азия; Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания; Центральная и Восточная Европа, Центральная Азия; а также регионы с высоким уровнем дохода, включающие Северную Америку и Западную Европу, в том числе Великобританию.

Основное бремя неисправленной потери зрения лежит на странах с низким уровнем дохода, женщинах и пожилых людях. В регионах с высоким уровнем дохода показатель коррекции рефракции достигает 85% у мужчин и 83% у женщин, тогда как в странах Африки к югу от Сахары он составляет около 30% у мужчин и 27% у женщин. ВОЗ устанавливает цели на уровне отдельных стран, и ожидается, что развитые страны, такие как Великобритания, будут стремиться достичь 100% eREC к 2030 году.

Данные показывают некоторые положительные тенденции: с 2000 по 2023 год количество людей, получающих корректирующие очки, выросло на 50%. Однако исследователи отмечают, что одновременно возросла и потребность в очках, что связано в основном с изменениями образа жизни, например, увеличением времени, проведенного перед экранами, и уменьшением пребывания на свежем воздухе в детском возрасте.