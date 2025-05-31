Выявлен секретный ген, отвечающий за мурлыканье и дерзость вашей кошки

Ученые из Центра изучения дикой природы при Киотском университете исследовали, как ген рецептора андрогена связан с такими поведенческими особенностями домашних кошек, как мурлыканье и вокализация. Хотя точное назначение мурлыканья еще полностью не раскрыто, оно, по мнению исследователей, играет важную роль в общении и выживании кошек.

В рамках исследования специалисты провели поведенческий анализ 280 домашних кошек смешанных пород, которые были стерилизованы или кастрированы и проживали у владельцев по всей Японии. У животных взяли образцы ДНК и исследовали ген андрогенового рецептора, а затем сравнили полученные данные с генетической информацией 11 других видов кошачьих. Согласно данным, полученным от владельцев, кошки с короткой версией гена андрогенного рецептора мурлыкали чаще, чем те, у кого был длинный вариант. У самцов с этим коротким геном также отмечалась повышенная вокализация, направленная на взаимодействие с людьми. У самок этот же вариант был связан с более выраженной агрессией по отношению к незнакомцам.

Авторы отмечают, что голосовое общение может играть меньшую роль для чистопородных кошек, у которых чаще встречается длинный вариант гена, по сравнению с кошками смешанных пород. Последние, как правило, были подобраны с улицы или из приютов и, вероятно, именно из-за своего генетического профиля проявляли более активное вокальное поведение. Сравнение с дикими кошачьими показало, что ближайшие родственники домашних кошек, такие как леопардовая и рыбацкая кошки, имеют только короткую версию гена. В то время как у домашних кошек со временем появились более длинные варианты этого гена, которые не встречаются у других представителей семейства кошачьих. Это может свидетельствовать о генетических изменениях, возникших в результате одомашнивания и селекционного разведения.

Понимание таких генетических связей может способствовать более точному прогнозированию поведенческих особенностей кошек и развитию персонализированных подходов к их содержанию, что поможет улучшить качество жизни животных. Учёные планируют продолжить работу и расширить исследование, включив в него других представителей кошачьих.