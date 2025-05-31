Ученые отмечают, что пальцы при длительном контакте с водой всегда сморщиваются одинаково

Многие считают, что кожа на пальцах рук и ног сморщивается после намокания из-за впитывания воды и ее набухания. Однако около 20 лет назад ученые выяснили, что причина в другом: морщины появляются из-за сужения кровеносных сосудов. При длительном пребывании в воде жидкость проникает в кожу и снижает концентрацию солей в тканях. Эти изменения улавливаются нервами и передаются в мозг, который в ответ дает сигнал сосудам сузиться. Это вызывает втягивание кожи и образование морщин. Подобная реакция – эволюционный адаптационный механизм, улучшающий сцепление с мокрыми поверхностями за счет появления рельефной структуры.

Гай Герман, биомедицинский инженер из Университета Бингемтона в Нью-Йорке, написал статью о причинах появления морщин на коже после контакта с водой. Однако один из читателей задал вопрос, который застал ученого врасплох: морщатся ли пальцы после воды каждый раз и одинаково ли?

Тогда вместе со своим аспирантом Герман провел небольшой эксперимент: трое участников погружали правую руку в воду с температурой 40 °C на 30 минут. Сразу после этого исследователи фотографировали подушечки их пальцев с появившимися морщинами. Спустя как минимум 24 часа участники повторили процедуру. Сравнив фотографии одного и того же пальца, сделанные в разные дни, ученые обнаружили, что морщины повторяются с поразительной точностью – они располагались в одних и тех же местах и имели схожую форму. Математический анализ подтвердил, что соответствующие складки почти полностью совпадают.

Теперь ученым интересно узнать, сохраняется ли этот эффект в течение более длительного времени – например, года, десяти или даже пятидесяти лет. На данный момент они не уверены, остается ли структура кровеносных сосудов в пальцах постоянной на протяжении всей жизни, как это происходит с отпечатками пальцев. Если да, то, по их мнению, в будущем морщинистые узоры на пальцах могут использоваться для биометрической идентификации или в судебной экспертизе.