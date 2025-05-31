Ученые пытаются выяснить, что делают дельфины под водой, используя анализ фекалий животных

На протяжении десятилетий эксперты по охране природы наблюдали за примерно 250 дельфинами-афалинами, живущими в заливе Кардиган на западном побережье Уэльса, пишет Sky News.

Ранее ученые могли отслеживать этих морских млекопитающих только тогда, когда те всплывали на поверхность, чтобы дышать или играть. Для идентификации использовались индивидуальные особенности спинных плавников, по которым определяли, какие дельфины и в каких группах находились. Теперь же исследователи впервые применяют анализ ДНК, выделенной из фекалий дельфинов, чтобы получить более полное представление об их образе жизни. Этот метод позволяет выяснить пол животных, степень родства между ними, а также – что особенно интересно – узнать, чем они питаются.

Сбор фекалий дельфинов – дело непростое и во многом зависит от удачи. Во время плавания дельфины периодически выбрасывают облако отходов, но оно быстро оседает на дно. Поэтому исследовательское судно должно находиться поблизости, чтобы ученые успели выловить его из воды с помощью мелкоячеистой сетки. После этого образец отправляется в лабораторию Университета Аберистуита, где из него извлекают ДНК для дальнейшего анализа.

На данный момент результаты исследований показывают, что дельфины вынуждены приспосабливаться к изменению видов рыб, с которыми они сталкиваются, по мере того как вода становится теплее.