Алкоголь делает самцов мух более привлекательными для самок
Исследование показало, что алкоголь делает самцов плодовых мушек более привлекательными для самок, стимулируя выработку половых феромонов.
Исследователи Института Макса Планка выяснили, что алкоголь, и в особенности метанол, усиливают выработку и высвобождение у самцов плодовых мушек (Drosophila melanogaster) химических половых сигналов, называемых феромонами, что делает их более привлекательными для самок и приводит к более успешному спариванию. Феромоны, которые одна особь выделяет в воздух, могут влиять на поведение других животных того же вида. Таким образом, самцов сильно тянет к алкоголю, особенно тех, кто еще не спаривался ранее.
Исследование также показало, что реакция мух на запах алкоголя регулируется тремя разными нейронными цепями в их мозге. Две из них отвечают за привлечение самцов мух к небольшим дозам алкоголя, а третья – ограничивает потребление чрезмерных количеств. Так как алкоголь токсичен, мозг мухи тщательно оценивает риски и выгоды от его потребления, уравновешивая сигналы влечения и отвращения.
По словам ученых, это означает, что у мух существует механизм регулирования, который помогает им наслаждаться всеми преимуществами употребления алкоголя, минимизируя при этом риск алкогольной интоксикации.