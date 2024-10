Израильские ученые: восточные шершни пьют 80-процентный спирт и отлично себя чувствуют

Ученые Тель-Авивского университета сообщили, что восточные шершни обладают самой высокой переносимостью алкоголя во всем животном мире. Вероятно, шершням помогают справиться с алкоголем симбиотические пивные дрожжи.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Периодически в прессе появляются сообщения о "пьяных белках" или других животных, ведущих себя, как пьяные. И эти сообщения часто бывают верны. Животные действительно употребляют алкоголь. Многие растения производят плоды или нектар, которые в процессе гниения естественным образом ферментируются, и это приводит к выработке этанола. Ферментированные продукты являются источником питательных веществ и энергии для многих животных, благодаря своей высокой калорийности.

Большинство животных, потребляющих этанол в концентрации свыше 4%, испытывают негативные последствия, в первую очередь у них возникают, трудности с передвижением или полетом.

В новом исследовании команда Тель-Авивского университета заметила, что восточные шершни (Vespa orientalis), похоже, не испытывают проблем из-за своего рациона, богатого гнилыми фруктами.

Чтобы узнать больше о переносимости этанола восточными шершнями, группа протестировала насекомых в лаборатории. Команда давала шершням растворы сахарозы с добавлением этанола. Вначале ученые давали шершням небольшие дозы. Но даже при концентрации алкоголя до 20% шершни не проявляли никаких признаков опьянения. Ученые продолжали увеличивать дозу до 80%. При такой крепости шершни вели себя как слегка подвыпившие, то через несколько секунд, они трезвели и демонстрировали нормальное поведение.

Ученые отмечает, что любое другое существо при таком количества алкоголя на грамм веса неминуемо погибло бы от тяжелого отравления. Что же позволяет шершням не просто выжить, но и получать из такого крепчайшего напитка энергию?

Исследователи обнаружили, что шершни имеют несколько копий гена алкогольдегидрогеназы, который участвует в расщеплении алкоголя. Этим, скорее всего, и объясняется высокая переносимость алкоголя. Ученые предполагают, что дополнительные копии гена, вероятно, появились у шершней из-за симбиотических отношений с ферментирующими пивными дрожжами, которые живут и даже размножаются в их кишечнике.