Ученые утверждают, что зафиксирована самая длинная вспышка молнии – 845 км

Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила новый мировой рекорд самой протяженной вспышки молнии, зафиксированной 22 октября 2017 года над Великими равнинами США. Молния растянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити в штате Миссури – расстояние, сопоставимое с расстоянием между Парижем и Венецией. Предыдущий рекорд составлял 768 километров и также был зафиксирован в этом регионе, известном своими мощными грозами, 29 апреля 2020 года.

С 2016 года благодаря достижениям в области космической съемки стало возможно отслеживать молнии на гораздо больших расстояниях, что позволяет фиксировать такие экстремальные явления. Эта рекордная вспышка стала одной из первых, задокументированных с использованием новейшего геостационарного спутника для мониторинга окружающей среды, разработанного Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США.

Ранее длину и продолжительность молний фиксировали с помощью наземных датчиков, однако такие методы имели ограничения, и ученые признавали, что они не позволяют точно зафиксировать самые масштабные вспышки. С появлением орбитальных спутников эти возможности значительно расширились. Благодаря новым технологиям удалось зарегистрировать и самую продолжительную вспышку молнии – она длилась 17,1 секунды и произошла 18 июня 2020 года во время грозы над Уругваем и севером Аргентины.