TikTok будет оповещать родителей, когда подростки публикуют видео

TikTok будет уведомлять родителей, если подросток разместит видео с общедоступными настройками, как часть недавно введенных функций безопасности, пишет Sky News.

Эти меры были объявлены всего спустя несколько дней после того, как в Великобритании вступили в силу новые широкомасштабные правила по онлайн-безопасности, и представляют собой очередной шаг платформы по усилению защиты молодых пользователей. Новая функция TikTok, доступная через опцию "семейное сопряжение", позволяет родителям получать уведомления, если их подросток публикует видео с открытым доступом. Кроме того, родители могут быть проинформированы, если их ребенок подал жалобу на видео, однако при этом им не будет показан сам контент, на который она была подана.

TikTok предлагает функции родительского контроля уже более пяти лет, и подобные возможности доступны и в других соцсетях, таких как Instagram, где родители и подростки также могут подключать свои аккаунты друг к другу. Внедрение новых функций происходит на фоне усиливающихся споров о цифровой безопасности.