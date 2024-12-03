"Навсегда сохраним вечную весну": китайская надпись периода Мин на горе Сион

В ходе раскопок, проводившихся на горе Сион в Иерусалиме археологами Управления древностей и Протестантского института археологии Германии под руководством Дитера Вивегера, был обнаружен фрагмент фарфоровой чаши с надписью на китайском языке.

Основные находки, сделанные в ходе раскопок, относятся к периоду Второго храма, римского и византийского владычества – им более 1500 лет. Фрагмент чаши датируется 16-м веком, однако речь идет о самой ранней китайской надписи, найденной в Израиле за всю историю раскопок.

Минувшим летом, во время подготовки к новому сезону раскопок, сотрудник Управления Михаил Чернин увидел, что в куче снятого грунта находится какой-то яркий предмет. Подняв его, археолог увидел надпись. Специалист по керамике доктор Анна Винсенс определила, что она на китайском. Специалисты Еврейского университета ее перевели. Надпись гласит "Навсегда сохраним вечную весну".

Находка датируется 1520-1570 годами – периодом династии Мин. Исследователи говорят: китайский фарфор этой эпохи в Израиле и раньше, однако надписей на нем не было. Из исторических источников мы знаем, что в этот период Османскую империю, в которую входила Эрец-Исраэль, связывали с Китаем обширные торговые отношения.

За время правления династии Китай посетило около 20 османских посольств. Китайские купцы достигали Средиземноморья и некоторые из них оставляли путевые записки. Из них мы знаем, что китайские торговцы постоянно жили в Бейруте и Триполи. В книгах упоминаются также важные города: Каир, Алеппо и Иерусалим.