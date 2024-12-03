К Земле приближаются два потенциально опасных астероида "размером с Эмпайр-стейт-билдинг"

3-4 декабря около орбиты Земли пролетят два потенциально опасных астероида "размером с Эмпайр-стейт-билдинг", пишет Newsweek со ссылкой на данные NASA.

Астероиды 2007 JX2 и 2020 XR имеют диаметры 402,3 метра и 387,7 метра соответственно. Нью-Йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м.

2007 JX2 пройдет на расстоянии примерно 5,5 млн км от Земли, 2020 XR – чуть более 2 млн км.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.