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Наука и Хайтек

К Земле приближаются два потенциально опасных астероида "размером с Эмпайр-стейт-билдинг"

Земля
Астрономия
время публикации: 03 декабря 2024 г., 06:27 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 06:30
К Земле приближаются два потенциально опасных астероида "размером с Эмпайр-стейт-билдинг" (иллюстрация)
Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASA via AP

3-4 декабря около орбиты Земли пролетят два потенциально опасных астероида "размером с Эмпайр-стейт-билдинг", пишет Newsweek со ссылкой на данные NASA.

Астероиды 2007 JX2 и 2020 XR имеют диаметры 402,3 метра и 387,7 метра соответственно. Нью-Йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м.

2007 JX2 пройдет на расстоянии примерно 5,5 млн км от Земли, 2020 XR – чуть более 2 млн км.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

Наука и Хайтек
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