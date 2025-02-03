Почему приятно и полезно почесать зудящее место. Результаты исследования

Ученые из Питтсбургского университета (США) объяснили, почему почесывание бывает так приятно, и чем оно оказывается полезно.

Работа опубликована в журнале Science.

Иммунолог Дэн Каплан из Питтсбургского университета в Пенсильвании и его коллеги нанесли синтетический аллерген на уши мышей. Это вызвало воспаление кожи, так называемый аллергический контактный дерматит, который возникает, например, при контакте с маслом ядовитого плюща. Когда мыши чесались, уши у них распухали и наполнялись нейтрофилами – разновидностью иммунных клеток.

На других мышей были надеты специальные ошейники, и они не могли почесать раздраженные уши. У этих животных уши опухали меньше и содержали меньше нейтрофилов, чем уши мышей, которые могли свободно почесываться.

Ученые показали, что в местах почесывания нейроны, чувствующие боль, запускают механизм, который активирует белые кровяные тельца – так называемые тучные клетки, которые играют центральную роль в возникновении симптомов аллергии. Тучные клетки привлекают нейтрофилы к месту, которое почесывает животное, и нейтрофилы вызывают воспаление. На первый взгляд развитие воспаления делает положение только хуже. Но оказалось, что это не так.

Авторы работы изучили бактерий, живущих на коже. Через день после воздействия аллергена у мышей, которым разрешили почесаться, на ушах значительно сократилось присутствие опасной бактерии – золотистого стафилококка. У мышей, которые не могли почесаться, бактерий осталось намного больше. Это говорит о том, что почесывание обладает самыми настоящими бактерицидными свойствами, и вполне возможно это и есть источник приятных ощущений.

Важной оговоркой, по словам ученых, является то, что в работе рассматривался острый, а не хронический зуд. Хронический зуд может привести к царапинам и ранам, что дает возможность тем же бактериям золотистого стафилококка закрепиться на коже. При хроническом зуде может возникнуть цикл: зуд-царапины-зуд, а его очень трудно разорвать.

Ученые надеются, что понимание молекулярного механизма зуда, поможет созданию терапевтических средств, которые успокоят хронический зуд. Но если это кратковременный острый зуд, то, по мнению ученых, стоит почесаться и не надо отказывать себе в удовольствии.