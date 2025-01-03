Механизм, существующий 40 миллионов лет, управляет сменой полов грецких орехов. Почему это важно?

Исследование выявило механизм, который оставался стабильным у грецких орехов и их предков на протяжении 40 миллионов лет, и который имеет сходство с процессом определения пола у людей и животных.

Группа биологов из Калифорнийского Университета в Дэвисе раскрыла генетику, которая лежала в основе чередования полов у грецких орехов. Ученые использовали данные программы по разведению грецкого ореха Калифорнийского университета, а также наблюдали за цветением черных ореховых деревьев Северной Калифорнии. Отнесся деревья к мужским или женским группам, они секвенировали их геномы и выявили последовательности, связанные с половым признаком.

В грецких орехах исследователи выявили два варианта гена, определяющего мужское или женское цветение. Этот полиморфизм ДНК наблюдается как минимум у девяти видов грецких орехов и сохраняется стабильным на протяжении почти 40 миллионов лет. Дерево выпускает цветы одного пола, а затем – другого в течение одного сезона, но деревья отличаются тем, какой из полов появляется первым.

Ученые считают, что такой механизм ДНК, сохраняющийся в течение столь длительного времени, это не типичное явление. В данной системе два типа цветения уравновешивают друг друга. Если один тип становится более распространенным в популяции, менее часто встречающийся тип получает преимущество при спаривании, что способствует его увеличению в числе. Это ведет к поддержанию равновесия 50:50 и сохранению генетической вариативности.

Исследователи отмечают, что этот процесс напоминает работу половых хромосом у животных, где два структурных варианта (хромосомы X и Y у человека и других млекопитающих) сохраняются в примерно одинаковом соотношении.