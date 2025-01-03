В Великобритании найден крупнейший участок со следами динозавров

Ученые нашли около 200 отпечатков динозавров, которым примерно 166 миллионов лет. Эта находка признана крупнейшей в Великобритании.

Исследователи из Оксфордского и Бирмингемского университетов сделали поразительное открытие в карьере в Оксфордшире, Центральная Англия, после того как рабочий Гэри Джонсон заметил "странные неровности" во время очистки глины с помощью экскаватора, сообщает BBC.

"Я просто расчищал глину и наткнулся на бугорок. Я подумал, что это просто аномалия в земле", – рассказывает Джонсон, указывая на выступ грязи рядом с местом, где динозавр вдавил землю.

Тогда группа из 100 ученых, студентов и волонтеров приняла участие в раскопках в карьере.

Команда обнаружила еще пять различных следов динозавров. Четыре из них принадлежали зауроподам (Sauropoda) – травоядным динозаврам, передвигающимся на четырех ногах. Их следы напоминают отпечатки слонов, но значительно крупнее, так как эти динозавры могли достигать 18 метров в длину. Ещё один след, предположительно, принадлежал мегалозавру (Megalosaurus bucklandii).

Во время раскопок команда тщательно изучила следовые дорожки. Помимо того, что они создали слепки отпечатков, ученые сделали более 20 тысяч фотографий для создания 3D-моделей как всего участка, так и отдельных следов.

Исследователи объясняют, что изучая следы, можно многое понять о том, как передвигался этот динозавр, а также о его среде обитания. Следы предоставляют уникальную информацию, которую невозможно получить, исследуя только окаменелости костей.

На одном из участков раскопок ученые даже обнаружили место, где когда-то пересеклись следы завропода и мегалозавра.

Отпечатки сохранились так хорошо, что команда смогла определить, какое животное прошло первым. Они предполагают, что это был завропод, поскольку передний край его крупного круглого следа слегка придавлен тремя пальцами мегалозавра, который прошёл по нему позже.