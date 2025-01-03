Сон предотвращает вторжение нежелательных воспоминаний

Связь между нарушением сна и проблемами психического здоровья может быть обусловлена недостаточной активностью областей мозга, отвечающих за контроль над нежелательными мыслями и их подавление.

Новое исследование Университета Восточной Англии проливает свет на когнитивные и нейронные процессы, которые определяют взаимосвязь между качеством сна и психическим здоровьем. Ученые провели эксперимент, в котором 85 участников пытались подавить нежелательные воспоминания, пока их мозговую активность регистрировали с помощью функциональной МРТ. Перед экспериментом половина участников провела ночь в лаборатории сна, обеспечив себе полноценный отдых, а другая половина оставалась бодрствующей.

Результаты показали, что отдохнувшие участники проявляли более высокую активность в правой дорсолатеральной префронтальной коре – зоне мозга, контролирующей мысли, действия и эмоции, – по сравнению с теми, кто не спал. В то же время у выспавшихся участников была зафиксирована сниженная активность гиппокампа, который играет ключевую роль в извлечении воспоминаний, во время попыток подавить нежелательные мысли.

Кроме того, среди участников, которые спали в лаборатории, те, кто проводил больше времени в фазе быстрого сна, демонстрировали лучшую активацию правой дорсолатеральной префронтальной коры. Это указывает на то, что фаза быстрого сна помогает восстановить работу префронтальных механизмов контроля, которые препятствуют проникновению нежелательных воспоминаний в сознание.

"Лучшее понимание механизмов, способствующих возникновению навязчивых воспоминаний, имеет жизненно важное значение для улучшения эмоционального благополучия и снижения глобального бремени психических заболеваний", – говорит Доктор Маркус Харрингтон, преподаватель факультета психологии Университета Восточной Англии.