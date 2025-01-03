Собаки, обученные вынюхивать пятнистых светлячков, могут спасти урожай

Фермеры используют новое средство для обнаружения пятнистых светлячков и предотвращения их распространения: обученные собаки могут чувствовать запах кладок яиц, находящихся в виноградниках и лесах.

Исследование Корнельского университета выявило, что специально обученные собаки, такие как лабрадор-ретривер и бельгийская овчарка малинуа, используя свой нюх, успешно находили кладки яиц пятнистых светлячков (Lycorma delicatula) в лесных рядах.

Вредоносное насекомое впервые было замечено в Пенсильвании в 2014 году. Этот вид представляет опасность для винограда, яблонь, хмеля, а также для кленов и ореховых деревьев.

Ученые сообщают, что нашествие пятнистых светлячков на виноградник может привести к уничтожению от 80% до 100% виноградных лоз за один вегетационный сезон. Заражение урожая насекомыми также увеличивает объем инсектицидов, который используют фермеры для защиты растений, что приводит к увеличению затрат.

Исследователи выбрали 20 виноградников в Пенсильвании и Нью-Джерси, где ранее были зафиксированы случаи заражения пятнистыми светлячками. Они проложили маршруты для обследования вдоль виноградных рядов и в прилегающих лесных зонах. В определенные дни люди проводили поиск кладок яиц, а в другие дни те же маршруты обследовали специально обученные собаки под руководством проводников. Такой подход исключил влияние человеческого запаха на работу собак.

В соседних лесах, где насекомые зимуют и затем переселяются на виноградники, собаки обнаруживали кладки яиц в 3,4 раза чаще, чем люди. Благодаря своему обонянию животные могут находить яйца по запаху, что значительно упрощает задачу в сложных условиях. Для человека же сложно заметить такие мелкие и скрытые объекты. В среднем, собаки находили 7,6 кладок яиц в час, тогда как люди – 6,7. Однако из-за того, что собаки тратили больше времени на поиск, они в целом обнаруживали гораздо больше кладок.