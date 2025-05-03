Исследование показало, что пуповина может содержать подсказки о будущем здоровье ребенка

В рамках исследования ученые из Duke University Health System в Северной Каролине проанализировали генетический материал из пуповинной крови 38 новорожденных, участвовавших в долгосрочном проекте в Северной Каролине, сообщает U.S. News & World Report.

Исследователи искали химические метки на ДНК, которые регулируют активность генов – включают или отключают их. Такие изменения, особенно в ключевых участках ДНК, могут оказывать влияние на здоровье не только во время внутриутробного развития, но и на протяжении всей жизни.

Сравнив эти генетические изменения с состоянием здоровья детей в возрасте от 7 до 12 лет, исследователи обнаружили несколько случаев, когда особенности ДНК в пуповинной крови позволяли предсказать будущие проблемы со здоровьем. Исследование показало, что изменения в гене TNS3 могут быть связаны с жировым перерождением печени, ее воспалением или повреждениями, а также с накоплением лишнего жира в области живота, что оценивается по соотношению окружности талии к бедрам.

Кроме того, ученые выявили, что изменения в ряде других генов тоже связаны с повышенным артериальным давлением, абдоминальным ожирением и признаками воспаления или повреждения печени. Ученые подчеркнули, что, хотя выборка была небольшой, обнаруженные связи оказались настолько выраженными, что заслуживают дальнейшего изучения.