Тайна австрийской мумии раскрыта: тело было забальзамировано через прямую кишку

В течение многих лет вокруг мумии, найденной в церковном склепе Святого Фомы ам Блазенштайн (Австрия), сохранялась загадка. Считалось, что это естественным образом сохранившееся тело аристократичного викария Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга, скончавшегося в 1746 году в возрасте 37 лет. Благодаря этому предположению мумию прозвали "высушенным на воздухе капелланом". Однако новые исследования показали, что тело было целенаправленно забальзамировано. Ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили, что брюшная и тазовая полости были наполнены древесной стружкой, кусками веток, тканями вроде пеньки и шелка, а также хлоридом цинка – веществами, способными впитывать жидкость и способствовать сохранению тела.

Ранее мумию исследовали снаружи и с помощью рентгеновских лучей. Хотя внутреннее наполнение обнаружено не было, снимки показали круглое образование в нижней левой части кишечника. Это вызвало слухи, будто человек мог умереть, проглотив ядовитую капсулу. Однако при недавней реконструкции склепа команда получила разрешение на проведение частичной аутопсии, КТ-сканирования и дополнительных анализов. В ходе исследования стало ясно, что мумия принадлежит мужчине, предположительно в возрасте от 35 до 45 лет. Верхняя часть его тела сохранилась хорошо, в отличие от лица, голеней и ступней, которые подверглись разложению. Радиоуглеродный анализ кожи показал, что смерть наступила в период между 1734 и 1780 годами.

Исследователи отметили, что полученные результаты совпадают с тем, что известно о Франце Ксавере Сидлере. Анализ костей, зубов и кожи показал, что его диета была типичной для местного приходского викария и включала много продуктов животного происхождения, а также зерно, характерное для Центральной Европы. Команда также пришла к выводу, что причиной смерти Сидлера, скорее всего, стало обильное кровотечение в легких, вызванное туберкулезом, о чем свидетельствуют признаки заболевания на теле.