Мягкие игрушки содержат в два раза больше микробов, чем среднестатистическое сиденье унитаза

В рамках исследования специалисты взяли мазки из семи участков на четырех предметах: одеяле, плюшевом мишке, мусорном ведре и сиденье унитаза. Образцы были протестированы с помощью биолюминесцентного АТФ-теста, измеряющего уровень аденозинтрифосфата – вещества, присутствующего в живых клетках и указывающего на степень загрязнения.

Результаты показали, что 43% одеял и 29% плюшевых мишек имели показатели свыше 1000 единиц, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения. Несмотря на распространенное мнение, что сиденья унитазов и мусорные баки являются одними из самых грязных поверхностей, они оказались значительно чище – средний показатель для унитаза составил 864 единицы, а для мусорного ведра – всего 294.

Эксперты отметили, что микробы, такие как золотистый стафилококк и кишечная палочка, особенно опасны для детей, поскольку их иммунная система ещё развивается. Кроме бактерий, угрозу для здоровья малышей могут представлять также пылевые клещи и плесень.