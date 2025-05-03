Жизнь в зоопарке стимулирует у орангутанов интерес к исследованию предметов

Ученые из Института поведения животных Макса Планка проанализировали более 12 000 случаев ежедневного исследовательского манипулирования объектами (EOM) – активного взаимодействия с объектами и их визуального осмотра, связанного с обучением и решением проблем – у 51 орангутана в возрасте от 0,5 до 76 лет. Результаты показали, что орангутаны в зоопарках занимаются более частым, разнообразным и сложным исследованием, чем их дикие собратья.

Исследование сравнивало поведение орангутанов, занимающихся исследовательским манипулированием объектами (EOM), в дикой природе и в зоопарках. Данные были собраны на исследовательском участке Суак Балимбинг в Индонезии, где наблюдали 33 диких орангутана в возрасте от шести месяцев до 76 лет, а также в четырех зоопарках Германии и Швейцарии, где исследовали 24 особей в возрасте от семи месяцев до 49 лет. В общей сложности было проанализировано около 12 000 случаев EOM.

Результаты показали, что орангутаны в зоопарках чаще исследуют объекты в своем окружении, чем их дикие собратья, однако продолжительность исследования была схожа в обоих случаях. Дикие орангутаны в основном исследовали природные объекты, такие как растения, кора и палки, в то время как зоопарковые орангутаны взаимодействовали с более разнообразными предметами, такими как пластиковые игрушки, головоломки и другие объекты, предназначенные для стимулирования манипуляций и когнитивной активности. Важно, что возраст, в котором орангутаны начали исследовать определённые объекты, был одинаковым в обеих средах, что свидетельствует о врожденной последовательности развития. Однако орангутаны в зоопарках продолжали активно исследовать окружающую среду и в зрелом возрасте, в то время как исследовательская активность у диких особей значительно снизилась после отлучения от матери примерно в 8 лет, что, вероятно, связано с необходимостью сосредоточиться на поиске пищи и выживании в дикой природе.

У человеческих младенцев исследование объектов помогает осваивать физические свойства, такие как текстура и вес, а также стимулирует когнитивное и моторное развитие – эта закономерность наблюдается и у многих других животных. У орангутанов, живущих в зоопарках, активное исследование может способствовать развитию когнитивной гибкости и улучшению навыков решения проблем, поскольку они взаимодействуют с разнообразными предметами, предназначенными для обогащения, и имеют больше времени и возможностей для обучения через исследование.