Летучие мыши сохраняют в памяти акустическую карту ареала обитания

Международная команда, в которую вошли ученые Тель-Авивского университета и Еврейского университета Иерусалима, показала, что летучие мыши для навигации сохраняют в памяти акустическую карту своего ареала обитания.

Работа опубликована в журнале Science.

Смогли бы вы определить свое местоположение и найти дорогу домой из любой случайной точки в радиусе трех километров в темноте, имея при себе только фонарик? Летучие мыши сталкиваются с подобной проблемой, только вместо фонарика у них направленный луч ультразвука – их эхолокация.

Международная команда ученых под руководством Аи Гольдштейн показала, как летучие мыши определяют свое местоположение. Команда поставила эксперимент в долине Хула в Израиле. Ученые работали с крохотными летучими мышами весом всего 6 граммов вида Pipistrellus kuhlii. В течение нескольких ночей исследователи следили за 76 особями. Ученые отловили животных вблизи их места ночлега и переместили в различные точки в радиусе трех километров, но в пределах домашнего ареала.

Каждая летучая мышь была помечена легким датчиком GPS-навигации ATLAS, который обеспечил слежение за перемещениями с высоким разрешением в режиме реального времени. При использовании только эхолокации 95% летучих мышей вернулись в свои пещеры в течение нескольких минут. Но было показано, что при возможности летучие мыши улучшают свою навигацию, используя зрение.

Ая Гольдштейн говорит: "Это было неожиданно. Было странно видеть, что даже с такими маленькими глазами они могут отчасти полагаться на зрение в ночных условиях".

Команда создала подробную карту всей долины и проанализировала, как мыши ориентируются, используя эхолокацию. Летучие мыши используют акустическую информацию, чтобы различать такие объекты окружающей среды, например, дерево или дорога. Эти объекты являются акустическими ориентирами. Когда летучие мыши определяют свое местоположение, они летят по синусоиде, которая в определенный момент сменяется направленным полетом к цели, что говорит о том, что они определили, где находятся.

Ученые пришли к выводу, что летучие мыши постоянно сравнивают результаты сканирования местности с ментальной картой ареала обитания, сохраняющейся в памяти. То, что летучие мыши используют еще и зрение для ориентации, стало для исследователей неожиданностью.