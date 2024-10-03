В работе мессенджера Telegram произошел сбой

3 октября произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram: у многих пользователей долго грузятся или не грузятся медиафайлы, у некоторых подолгу загружаются и текстовые сообщения.

Много жалоб на невозможность звонить через Telegram.

Иногда у пользователя Telegram нормально работает на мобильном устройстве, но возникают проблемы с веб-приложением на обычном компьютере.