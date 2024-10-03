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Наука и Хайтек

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

время публикации: 03 октября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 15:00
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

3 октября произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram: у многих пользователей долго грузятся или не грузятся медиафайлы, у некоторых подолгу загружаются и текстовые сообщения.

Много жалоб на невозможность звонить через Telegram.

Иногда у пользователя Telegram нормально работает на мобильном устройстве, но возникают проблемы с веб-приложением на обычном компьютере.

Наука и Хайтек
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