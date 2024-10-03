39 тысяч лет назад в Арктике уже жили люди. Вывод российских ученых

Ученые Академии наук республики Саха (Россия) проанализировали разрезы на шкуре мамонта, погибшего 39 тысяч лет назад на севере Сибири. Ученые пришли к выводу, что разрезы оставлены кремневыми ножами.

В 2010 году охотники-юкагиры обнаружили на побережье моря Лаптевых на севере Сибири замороженного мамонтенка. Это самка. Ее возраст в момент смерти составлял примерно 6-9 лет. Это уникальная находка, поскольку у мамонта сохранились не только шерсть, но и многие мягкие ткани, и частично – мозг и кровь. Мамонт получил имя Юки и стал предметом внимательнейшего исследования.

Юка погибла, судя по следам зубов и когтей, от нападения крупного хищника, но прежде чем она опустилась на дно озера, где замерзла на 39 тысяч лет, с ней случилось еще кое-что. Уже при первых осмотрах Юки ученые обратили внимание на длинный и достаточно ровный разрез вдоль спины. Его длина составляет около метра. Ученые предположили, что молодую самку мамонта разделывали люди, и именно они нанесли продольный разрез, чтобы извлечь мясо.

Но оставалось много вопросов. Море Лаптевых находится далеко на севере, климат там очень суровый, неужели почти 40 тысяч лет назад люди уже пришли туда и там жили, и охотились на мамонтов?

Этот вопрос долго оставался открытым. Ученые из Академии наук республики Саха специально исследовали разрезы на шкуре мамонта.

Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Ученые провели ряд экспериментов с кусками воловьей шкуры и с кожей другого мамонта. Ученые резали шкуры кремневыми и железными ножами. Ученые применили методы криминалистики, чтобы выяснить каким орудием был нанесен разрез на спине Юки. В результате они показали, что этот длинный разрез не мог быть нанесен зубами или когтями животного. Вероятно, он был сделан широким кремневым ножом. Причем он был разрез нанесен еще до того, как мамонт замерз.

События, которые развернулись на берегу мелководного северного озера, теперь выглядит примерно так. Мамонт подвергся нападению крупных хищников. Но они не успели его съесть, потому пришли не такие крупные, но более умелые хищники, которые отобрали добычу. А это значит, что 39 тысяч лет назад в Арктике уже жили люди.