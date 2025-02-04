Google "забыл" предупредить об автопродлении подписок и выплачивает миллионные компенсации

Возможно, вы – один или одна из многих пользователей Google, получивших в последние дни сообщения о возврате средств на вашу карту, средств, в большинстве своем, не очень заметных – от нескольких шекелей до нескольких десятков шекелей, – но все же вы не смогли припомнить, за какой товар или услугу вам полагается эта выплата. В некоторых случаях пользователи получили сообщение о невозможности перевести платеж из-за проблем с картой.

Это не фишинг, послания с адреса [email protected] абсолютно легитимны, и Google действительно в эти дни переводит деньги израильским пользователям. Но не исключено, что очень скоро к рассылкам присоединятся мошенники, поэтому крайне важно, если вас попросят от имени Google дать данные своей новой карты, не делайте это по ссылке в сообщении. Зайдите в свой аккаунт и внесите актуальные платежные данные напрямую.

Таким образом корпорация Google выполняет решение окружного суда в Лоде, удовлетворившего иск, поданный в 2017 году Мордехаем Малахи от имени всех израильских пользователей Google. В 2022 году иск был признан представительским.

Суть иска состояла в том, что в магазине приложений Play Market в течение длительного времени не было разъяснений, что приобретая некоторые виды приложений, пользователь не платит одноразовую сумму, а подписывается на "абонемент", и платежи с него будут снимать, в соответствии с условиями этого абонемента – раз в месяц, раз в неделю или раз в год – автоматически.

После почти восьми лет судебных разбирательств, суд в Лоде обязал Google выплатить пользователям компенсацию на сумму 46,5 миллионов шекелей, таким образом, компенсировав 55% стоимости подписок за период с 2010 по 2022 годы. Размеры компенсаций варьируются от 4-8 шекелей до 214,5 шекелей, сообщает GeekTime.

Дополнительно, Google должен выплатить 2 миллиона шекелей первоначальному истцу Мордехаю Малахи и еще 8 миллионов шекелей – адвокатам. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара считает, что компенсации недостаточны, поскольку людям, у которых без их ведома списались средства за продление подписок, были причинены гораздо большие неудобства, чем на 50% от стоимости этих приложений.