Рынок 3D-печати получил поддержку от израильского инвестиционного фонда

Израильский фонд прямых инвестиций "Фортиссимо" приобрел 14% акций компании Stratasys за 120 миллионов долларов. Компания Stratasys работает на рынке 3D-печати, который переживает трудный период.

Для "Фортиссимо" это рисковое вложение, пишет The Marker. Хотя доход Stratasys составляет 600 миллионов долларов в год, компания находится в трудном положении. Эксперты отмечают не самые оптимальные решения компании по приобретениям стартапов, но это только один из моментов. А ведь еще пять лет назад компания Stratasys была в ТОП-30 списка хайтек-компаний и стартапов в Израиле, "в которых лучше всего работать".

Весь рынок 3D-печати находится сегодня в трудном положении. 10 лет назад в период "бума 3D" компании выходили на рынок 3D-печати одна за другой и обещали ни много ни мало перераспределение мировых потребительских рынков. Тогда были популярны прогнозы, которые, например, предсказывали сокращение мирового торгового флота.

Будущее виделось примерно таким. 3D-принтеры появятся или вообще в каждом доме, или в небольших офисах в шаговой доступности. Покупатели будут заказывать обувь и одежду специально под себя у дизайнеров, дизайнеры будут скидывать цифровую модель в нужный офис, а там эксклюзивные туфельки будут распечатывать на 3D-принтере. Предполагалось, что будет налажена не только 3D-печать потребительских товаров, но 3D-принтеры начнут работать на многих производственных линиях. В таком случае действительно огромные океанские контейнеровозы для перевозки товаров из Китая не нужны. Stratasys обещала инвесторам что-то подобное, как и все производители 3D-принтеров.

Но прошло десять лет. Светлое будущее 3D-печати так и не наступило. Принтеры и материалы, производимые Stratasys, сегодня покупают в основном для производства прототипов. Сегодня будущее компании выглядит не столь впечатляющим как во время "бума 3D". Главная причина стагнации всего рынка 3D – низкая скорость печати и высокая стоимость расходных материалов. Применять 3D-принтер для производства детских игрушек можно, но они получаются намного дороже, чем при штамповке.

Как это преодолеть, все еще непонятно. Есть много идей, но неясно можно ли их масштабировать.

В этот трудный момент фонд "Фортиссимо" решил рискнуть. Это серьезный шаг, который может повлиять не только на будущее компании Stratasys, но и на весь рынок 3D-печати. Сразу после объявления об этой новости акции Stratasys выросли на 9%.