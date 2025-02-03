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Наука и Хайтек

Благодаря туалету найдена 1000-летняя затерянная резиденция короля Гарольда

Исследования
Археология
время публикации: 03 февраля 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 16:33
Фрагмент гобелена из Байё, изображающий короля Гарольда
Wikiedia.org. Музей гобеленов из Байё

Археологи считают, что благодаря туалету им удалось обнаружить знаменитую резиденцию короля Гарольда Годвинсона, которая изображена на гобелене из Байё.

Исследователи из Университета Ньюкасла и Университета Эксетера пересмотрели результаты раскопок 2006 года. В ходе нового исследования они обнаружили два средневековых здания, одно из которых включало туалет. Это, как ни странно, позволило ученым с уверенностью подтвердить, что земля принадлежала королю Гарольду Годвинсону. После подробного расследования, которое включало геофизическое обследование местности, анализ остатков, изучение карт и архивных записей, а также повторные раскопки, ученые составили более точный профиль территории, чем когда-либо ранее.

В пресс-релизе сообщается, что на участке были обнаружены два средневековых здания: одно встраивалось в существующий дом, а другое находилось в саду. В рамках раскопок 2006 года археологи West Sussex Archaeology нашли туалет, но не придали находке особого значения.

Туалет не привлек особого внимания у археологов тогда, но для современных исследователей он стал важным индикатором того, что на этом участке когда-то проживал кто-то обеспеченный. Лишь в последние десятилетия археологи начали замечать эту тенденцию в Англии, начиная с X века, когда среди аристократии стало популярным устанавливать туалеты в своих домах.

Уборная была найдена в большом деревянном здании, которое являлось частью более обширного комплекса, что дает основание полагать, что именно Гарольд жил здесь до своей гибели.

Король Гарольд правил всего девять месяцев. Он погиб в битве при Гастингсе в 1066 году, что ознаменовало конец англосаксонской эпохи в Англии.

Наука и Хайтек
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