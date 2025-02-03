Благодаря туалету найдена 1000-летняя затерянная резиденция короля Гарольда

Археологи считают, что благодаря туалету им удалось обнаружить знаменитую резиденцию короля Гарольда Годвинсона, которая изображена на гобелене из Байё.

Исследователи из Университета Ньюкасла и Университета Эксетера пересмотрели результаты раскопок 2006 года. В ходе нового исследования они обнаружили два средневековых здания, одно из которых включало туалет. Это, как ни странно, позволило ученым с уверенностью подтвердить, что земля принадлежала королю Гарольду Годвинсону. После подробного расследования, которое включало геофизическое обследование местности, анализ остатков, изучение карт и архивных записей, а также повторные раскопки, ученые составили более точный профиль территории, чем когда-либо ранее.

В пресс-релизе сообщается, что на участке были обнаружены два средневековых здания: одно встраивалось в существующий дом, а другое находилось в саду. В рамках раскопок 2006 года археологи West Sussex Archaeology нашли туалет, но не придали находке особого значения.

Туалет не привлек особого внимания у археологов тогда, но для современных исследователей он стал важным индикатором того, что на этом участке когда-то проживал кто-то обеспеченный. Лишь в последние десятилетия археологи начали замечать эту тенденцию в Англии, начиная с X века, когда среди аристократии стало популярным устанавливать туалеты в своих домах.

Уборная была найдена в большом деревянном здании, которое являлось частью более обширного комплекса, что дает основание полагать, что именно Гарольд жил здесь до своей гибели.

Король Гарольд правил всего девять месяцев. Он погиб в битве при Гастингсе в 1066 году, что ознаменовало конец англосаксонской эпохи в Англии.