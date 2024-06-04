С Луны во Внутреннюю Монголию: китайский зонд начал возвращение к Земле

Модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" осуществил успешный взлет с поверхности Луны и начал путешествие к Земле. Ему предстоит доставить на нашу планету около двух килограммов лунного грунта – это первые образцы, взятые на обратной стороне Луны.

КНР стала первой страной, установившей свой флаг на темной стороне Луны. Тем самым Китай подтвердил свои амбиции как космической сверхдержавы. Это успех может дать старт новой космической гонке, в которой США будут соревноваться с Китаем.

Предполагается, что обратный путь займет около трех недель. Зонд должен совершить посадку на территории Внутренней Монголии. Следующим рубежом лунных миссий станет Южный полюс. Миссии разных стран стремятся понять этот регион, потому что есть большая вероятность того, что там находится лед.