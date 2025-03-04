Ученые, стремящиеся вернуть шерстистого мамонта, создали шерстистых мышей

Генетически измененные мыши обладают признаками, которые помогают им переносить холод с помощью густой шерсти, что является важным шагом к модификации мамонтов.

Ученые из американской биотехнологической компании Colossal Biosciences намерены "воскресить" доисторических шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), генетически модифицируя азиатских слонов, придавая им характеристики, свойственные вымершим млекопитающим, пишет The Guardian. Они надеются, что первый детеныш появится до конца 2028 года. На данный момент план по возрождению находится на уровне создания нового вида – шерстистой мыши.

В исследовании команда ученых использовала различные методы редактирования генома для генетической модификации оплодотворенных яйцеклеток мышей или для изменения эмбриональных стволовых клеток, которые затем вводились в эмбрионы мышей перед имплантацией суррогатным матерям. Исследователи сосредоточились на изменении девяти генов, отвечающих за цвет, текстуру, длину и структуру волосяных фолликулов. Большинство из этих генов были выбраны, потому что было известно, что именно они влияют на шерсть у мышей, и предполагается, что изменения приведут к появлению физических признаков, схожих с теми, что были у мамонтов, например, золотистая шерсть.

Два из генов, обнаруженных у мышей, были также найдены у мамонтов, и, как считается, они способствовали образованию шерсти. Изменения, внесенные исследователями, были направлены на то, чтобы сделать гены мышей более похожими на гены мамонтов. Кроме того, команда ученых вмешалась в работу гена, связанного с метаболизмом жиров у мышей, который также присутствует у мамонтов. Команда предполагает, что этот ген может играть роль в адаптации к холодному климату. Исследователи редактировали различные комбинации этих генов, используя метод, который позволял внести до восьми изменений в семь различных генов одновременно.

У родившихся особей наблюдались различные сочетания типов шерсти, включая густую, длинную и золотисто-коричневую. Однако их средний вес оставался примерно одинаковым, независимо от того, был ли изменен ген, отвечающий за обмен жирами, или нет.