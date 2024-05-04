В районе Кармель найдено поселение, процветавшее 8000 лет назад, несмотря на засуху и похолодание

Около 8200 лет климат на востоке Средиземноморья изменился. Глобальная температура упала, уровень моря поднялся, и южный Левант, включая современный Израиль, Иорданию, Ливан, южную Сирию и Синайскую пустыню, вступил в период засухи. В мировой науке начало этих климатических изменений получило название "Событие 8.2к".

Причины изменений климата неясны. Согласно принятой сегодня гипотезе, "событие 8.2к" связано с окончательным разрушением Лаврентиды, – ледника, который, отступая на север, сформировал большую часть ландшафта севера США и Канады. По мере таяния ледника легкая пресная вода изменила океанские течения в Атлантике. Это повлияло на перенос тепла и привело к падению глобальной температуры.

До сих пор археологи считали, что такие перемены климата привели к практически полному уходу людей из южного Леванта. Но оказалось, что это не так.

В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, ученые из Хайфского университета и Университета Бар-Илан при участии Калифорнийского университета Сан-Диего представили новые данные, показавшие, что по крайней мере одно поселение, не только не обезлюдело, но и процветало на протяжении всего этого периода.

Поселение было открыто во время подводных раскопок Университета Хайфы в середине 2010-х на побережье хребта Кармель. Оно получило название А-Боним Цафон.

Ученые использовали самые современные методы исследований. Кроме выемки грунта и отбора проб было проведено 3D-моделирование, с помощью которого был установлен характер застройки, а многие находки были реконструированы по фрагментам. Члены команды обнаружили многочисленную керамику; каменные орудия, включая церемониальное оружие, грузила для рыболовных сетей; останки животных и растений.

Используя радиоуглеродный анализ, исследователи датировали кости диких и домашних животных; обугленные семена пшеницы и чечевицы. Датировка показала, что поселение процветало, как раз в то время, когда в результате "события 8.2к" казалось бы должно быть заброшено. Что же позволило людям, жившим в этом поселке, не только выжить, но и процветать?

Ученые обратили особое внимание на грузила для рыболовецких сетей и церемониальное оружие. Грузила показывают, что население А-Боним Цафон умело приспособилось к изменению климата и занялось не только земледелием, которое стало высокорискованным, но и ловлей рыбы. Церемониальное оружие сделано из базальта, которого нет в окрестностях поселения, а значит его привозили издалека. То есть, выжить людям помогли гибкость и быстрота адаптации. Они развили рыболовецкий промысел, гончарное дело и торговлю. Они оказались готовы к сюрпризам климата.

Соавтор работы, археолог из Хайфского университета Хайфы Рой Никельсберг говорит: "Многим археологам нравится смотреть на упадок цивилизаций. Возможно, пришло время обратить более серьезное внимание на их подъем, а не на разрушение".