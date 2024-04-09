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Сосуд из слоновой кости на дне рукотворной пещеры – произведение искусства, которому 6000 лет

время публикации: 09 апреля 2024 г., 10:06 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 10:24
Сосуд из слоновой кости на дне рукотворной пещеры – произведение искусства, которому 6000 лет
Управление древностей Израиля/דפנה גזית
Сосуд из слоновой кости на дне рукотворной пещеры – произведение искусства, которому 6000 лет
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
Сосуд из слоновой кости на дне рукотворной пещеры – произведение искусства, которому 6000 лет
Управление древностей Израиля
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На конференции Израильского общество преистории, которая пройдет 11 апреля в Иерусалиме, будет впервые представлена уникальная историческая находка, сделанная в 2020 году в ходе раскопок: сосуд из слоновой кости, созданный в эпоху халколита – около 6000 лет назад. Это первый подобный артефакт, найденный в Израиле.

В ходе раскопок, которые проводило Управление древностей в Хурват Ракик рядом с Беэр-Шевой, было раскопано древнее поселение с подземными жилищами. Буквально перед завершением работ, когда сотрудник Управления Эмиль Альджам проводил последние промеры, он заметил край базальтового предмета.

Раскопки были продолжены, археологи нашли три миски из базальта: одна была вставлена во вторую, а третья служила своего рода крышкой. Когда эту крышку сняли, обнаружили грунт с обломками артефакта, изготовленного из слоновой кости – очень дорогого материала.

"По расположению мисок было ясно, что обломки сосуда, разбитого еще в древности, были сложены внутрь специально – поскольку речь шла о ценном предмете. В подобных случаях исследователи полагают, что фрагменты предмета или фигурки, сложенные таким образом, были связаны с культом, с ритуалами", – говорит бывший глава отдела преистории Управления древностей доктор Янир Милевский.

Воссозданием сосуда из обломков занималась Ольга Негневицкая, специализирующаяся на реставрации артефактов из слоновой кости. Процесс был очень сложным и требовал огромного терпения.

"Находка углубляет наше знание о периоде халколита, о культурных и торговых связях с близкими и далекими землями. Один из главных вопросов – привезли ли сосуд сюда уже готовым, или его вырезал местный мастер из привезенного бивня. Во втором случае это указывает на высокий уровень профессионализма – ведь нужно было знать, как максимально использовать заложенный в кости потенциал. Для этого требовалось знание анатомии слона", – заявляют ученые.

Научные изыскания продолжаются. Доктор Харэль Шохат из Хайфского университета и доктор Лиора Хоровиц из Еврейского университета работают над установлением пола слона, а также пытаются понять, где он рос и даже чем питался.

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