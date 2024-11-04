Девять израильских стартапов в списке 200 лучших изобретений 2024 года по версии Time

Журнал Time опубликовал ежегодный список 200 лучших изобретений и разработок за 2024 год, в который вошли девять израильских стартап-компаний.

Компания Aporia Guardrails разработала платформу, фильтрующую плохие ответы чат-ботов, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

Компания BeeHero Pollination Insight Platform разработала датчик для ульев, позволяющий анализировать поведение пчел и оценивать уровень их стресса.

Компания BelongAI Dave создала ИИ-приложение для оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Компания D-ID Agents создала платформу, аватар искусственного интеллекта в человеческом облике, который слушает речь и отвечает человеческим голосом. Система D-ID Agents ощущается совсем как видеоразговор в Zoom с реальным человеком.

Компания InnerPlant CropVoice разработала патент, позволяющий растениям сообщать фермеру о своих потребностях.

Компания Laguna Insight создала платформу, помогающую персоналу в учреждениях по уходу в общении с пациентами с учетом их заболеваний.

Компания Nanox.AI создала систему, использующую искусственный интеллект для помощи в раннем выявлении нераспознанных и бессимптомных хронических состояний путем анализа рутинных медицинских КТ-сканирований.

Компания OrCam Hear, еще одно детище профессора Амнона Шаашуа, создала наушники, позволяющие пользователю возможность сфокусировать слух на своём ближайшем окружении. Идея заключается в том, чтобы облегчить жизнь людям, страдающим от сенсорной перегрузки, таким как люди с аутистическим спектром или слабослышащие.

Компания UVeye Vehicle Inspection Systems создала платформу для выявления аномалий (неисправностей, взрывных устройств и т.д.) на днище автомобиля без необходимости физически заглядывать под него.