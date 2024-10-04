Робототехники сделали "Вещь" из семейки Адамсов

Инженеры и ученые из Швейцарского Федерального Института технологий создали робота, захват которого может отсоединиться и работать самостоятельно, примерно, как это делает Вещь из семейки Аддамсов.

В многочисленных фильмах и сериалах о семейке Аддамс (последний – это сериал "Уэнсдэй", второй сезон которого запланирован на 2025 год) есть удивительный персонаж – Вещь (The Thing). Это отдельно живущая разумная кисть правой руки. Ее многофункциональность поразительна. Она объясняется жестами, перемещается на пальцах (как паук), управляет машиной, ездит на скейте.

Вероятно, именно эта Вещь стала источником вдохновения ученых из Швейцарского Федерального Института технологий. Ученые разработали робота Handcrawler и показали его на Международной конференции по робототехнике и автоматизации IEEE в Роттердаме.

Handcrawler состоит из руки робота Kuka с пятипалым захватом, напоминающим кисть руки. Кисть может захватывать предметы с любой стороны, не поворачивая "запястье" (а наши пальцы сгибаются только в одну сторону). Но самое любопытное в новом роботе – это возможность, которая раньше не была реализована. Захват может отсоединяться от руки и действовать самостоятельно, в целом так же как Вещь из семейки Аддамсов.

На демонстрационном ролике видно, как робот ловко управляется с различными предметами, а когда ему нужно взять пластиковый кубик на другой стороне стола, куда робот не дотягивается, он упирается своим захватом в стол, и захват отсоединяется. Потом захват перемещается по столу на пальцах, также как двигается Вещь. Захват идет к кубику, берет его и несет, а потом снова присоединяется к руке.

В реализованной версии инженер управляет движением захвата, но команда работает над автономным вариантом. То, что захват Handcrawler может удерживать объект во время движения и идти на пальцах, это – редкое качество: у большинства роботов есть устройства для ходьбы, а есть – захваты. Но делать и то и другое с помощью одних и тех же устройств роботы не умеют.

В принципе, такая отдельная Вещь может найти самое различное применение, например, для работы в таких местах куда сам робот проникнуть или дотянуться не может.