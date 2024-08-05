Нейробиологи нашли в мозге "эпицентры" шизофрении

Международная команда ученых под руководством Университета Фудань (Китай) показала, что шизофрения начинается в определенных областях мозга и потом распространяется на многие регионы.

У нейробиологов и психиатров есть давний, можно сказать "вечный" спор: является ли шизофрения одной болезнью или это целый спектр разных заболеваний мозга. Такие расхождения связаны с огромным разнообразием симптомов и проявлений болезни у разных пациентов.

Команда ученых под руководством Университета Фудань пришла к выводу, что несмотря на широкий спектр симптомов развитие болезни начинается с нарушений в двух близких областях мозга – зоне Брока и лобно-островкой коре.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Ученые провели сканирование мозга 1124 пациентов с диагностированной шизофренией и 1046 здоровых людей. Метод, которым воспользовались ученые, называется "картирование эпицентра". При таком подходе мозг рассматривается как сеть, в которой есть основные эпицентры, влияющие на работу связанных с ними нейронов. Метод позволяет в некоторых случаях с помощью функциональной МРТ эти эпицентры найти.

В новой работе ученые показали, что зона Брока (отвечающая в том числе за синтаксис речи) и лобно-островковая кора (отвечающая в том числе за обработку эмоций и состояние бодрствования) являются эпицентрами нарушений, которые приводят к распространению самых разных изменений в работе большого числа нейросетей. То есть "взрыв" в зоне Брока ведет, например, к нарушению в работе памяти.

Если результаты подтвердятся, можно будет сказать, что мы приблизились к ответу в "вечном споре": шизофрения – это одно заболевание, но с разнообразными симптомами.

"Работа дает важный ключ к извечному вопросу о том, является ли шизофрения одной болезнью или множеством болезней", – говорит соавтор работы Лена Паланияппан.

Ученые считают, что их результаты помогут при ранней диагностике шизофрении по МРТ-сканам нейросетевых эпицентров. Характер нарушений в этих областях мозга может показать, какие изменения с наибольшей вероятностью разовьются у конкретного пациента. Это позволит врачам подобрать работающую индивидуальную терапию.