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Наука и Хайтек

Израильские нейробиологи нашли в мозге человека "стабилизатор возбудимости"

время публикации: 02 июля 2024 г., 13:39 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 14:22
Израильские нейробиологи нашли в мозге человека "стабилизатор возбудимости"
AP Photo/Natacha Pisarenko

Исследование нейробиологов Еврейского Университета Иерусалима выявило ключевую роль клауструма – структуры мозга – в регулировании внимания и сна.

Новое исследование раскрывает роль клауструма (или в русской терминологии "ограды мозга") в регуляции нейронной активности. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи регистрировали активность нейронов в клауструме мышей во время решения задачи, требующей повышенного внимания. Ученые обнаружили, что повышенная активность нейронов клауструма снижает сенсорную реактивность и импульсивные реакции. Проведение аналогичных экспериментов во время сна выявило роль нейронов клауструма в поддержании непрерывного сна.

И наоборот, более низкая активность нейронов клауструма была связана с гипервовлеченностью и импульсивными ошибками. Ученые немного "покрутили ручку настройки": усиливая активность этих нейронов, они смогли уменьшить как импульсивные ошибки при выполнении задачи, так и снизили вероятность пробуждения мышей в ответ на сенсорную стимуляцию. Это показывает, что активность нейронов клауструма направлена на сохранения и стабилизацию текущего состояния мозга.

"Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что нейроны клауструма регулируют вероятность того, что восприятие приведет к действию", – говорит ведущий исследователь профессор Ами Цитри.

Ученый отмечает, что понимание этих механизмов может дать новое представление о широком спектре неврологических и психиатрических расстройств, в том числе при СДВГ, наркомании и шизофрении.

Профессор Цитри говорит: "Исследование показывает, как конкретные нейронные пути влияют на поведение и углубляет наши знания о сложных переходах между сном и бодрствованием. Это может привести к разработке целенаправленных терапевтических вмешательств".

Наука и Хайтек
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