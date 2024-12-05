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Наука и Хайтек

Проверка фактов с помощью ИИ может повысить доверие к ложным заголовкам

Исследования
ИИ
Технологии
время публикации: 05 декабря 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 12:58
Проверка фактов с помощью ИИ может повысить доверие к ложным заголовкам
AP Photo/Alessandra Tarantino

Исследование показало, что использование ИИ для фактчекинга может привести к тому, что люди начнут доверять ложным заголовкам, и наоборот, снизят доверие к заголовкам с правдивой информацией.

Исследование команды ученых из Университета Индианы показало, что использование искусственного интеллекта для проверки фактов в некоторых ситуациях может привести к тому, что люди начнут больше доверять ложным заголовкам, в отношении которых ИИ не был уверен, и наоборот, снизят доверие к правдивым заголовкам, ошибочно отмеченным как ложные.

Исследователи изучали, как информация о проверке фактов, представленная с помощью популярной языковой модели, влияет на восприятие политических новостей. Эксперимент проводился по заранее зарегистрированному рандомизированному контрольному методу. Несмотря на то, что модель точно выявила 90% ложных заголовков, результаты показали, что это не привело к значительному улучшению способности участников отличать правду от лжи. В то же время ученые заметили, что, когда факты проверялись человеком, участники лучше справлялись с распознаванием правдивых заголовков.

Эксперимент также показал, что участники, получившие доступ к заголовкам, проверенным с помощью искусственного интеллекта на основе большой языковой модели, значительно чаще делились как правдивыми, так и ложными новостями. При этом они чаще верили заголовкам с фейками.

"Наши результаты выявляют важный источник потенциального вреда, исходящего от приложений ИИ, и подчеркивают критическую необходимость в политике по предотвращению или смягчению таких непреднамеренных последствий", – сказал Филиппо Менцер, соавтор исследования.

Наука и Хайтек
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