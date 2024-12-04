Каменные орудия из Иордании показали, как древние люди выбирали материал для работы

Команда археологов под руководством ученых из Университета Нагоя (Япония) проанализировала физические характеристики камней, из которых люди каменного века (70-30 тыс. лет назад) делали свои орудия.

Работа опубликована Journal of Paleolithic Archaeology.

Географическая экспансия Homo sapiens началась около 50 тысяч лет назад. Первые люди во время этого исхода из Африки появились на Ближнем Востоке. Археологи Эйки Суга и Сейджи Кадоваки из Университета Нагои сосредоточились на доисторических стоянках, относящихся к трем хронологическим периодам в районе Джебель-Калха на юге Иордании. Команда проанализировала обнажения, где шла добыча кремня в период среднего и верхнего палеолита (70000-30000 лет назад).

По мнению археологов, люди эпохи палеолита понимали, какие породы подходят для изготовления орудий труда, и поэтому целенаправленно их искали.

Мелкозернистый кремень требует меньшей силы для обкалывания, чем среднезернистый. Это, казалось бы, должно было сделать мелкозернистый кремень более привлекательным для изготовления каменных орудий. Действительно, многие каменные орудия 40000-30000 лет назад сделаны из мелкозернистого кремня. Но такие орудия имеют небольшой размер.

В более ранний период 70000-40000 лет назад чаще использовался среднезернистый кремень.

Археологи задались вопросом: если мелкозернистый кремень был так прост в обработке, почему люди не делали из него все свои орудия труда?

Исследователи обнаружили, что большая часть мелкозернистого кремня в этом районе имеет множество внутренних трещин, вызванных геологической активностью, а это делает бы его непригодным для изготовления крупных каменных орудий, таких как большие прочные лезвия. Люди палеолита выбирали для изготовления крупных орудий среднезернистый кремень, несмотря на то, что он был трудным для обработки материалом, но и более долговечным.

"Мы полагаем, что эти доисторические люди имели сенсорное представление о характеристиках горных пород и осмысленно выбирали камень для использования в соответствии с формой и техникой каменных орудий. Такой выбор был важным моментом производства каменных орудий. Это может свидетельствовать о гибком технологическом поведении, адаптированном к ситуации у людей каменного века", – говорит соавтор работы Эйки Суга.