Мужчины завидуют женщинам, женщины – мужчинам. Чему же? Новое исследование

Психологи Остравского университета (Чехия) провели открытый опрос, в котором респондентам был задан один вопрос: "Чему вы завидуете у представителей противоположного пола?" Оказалось, действительно завидуют.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Для изучения гендерной зависти психологи опросили 1769 мужчин и женщин (примерно поровну) в возрасте от 15 лет и старше из Чехии. Участникам был задан открытый вопрос: "Чему вы завидуете у представителей противоположного пола?". Кто-то отвечал одним словом, кто-то – более развернуто.

Первое, что установили ученые – зависть между полами действительно есть. Это было довольно неожиданно, учитывая, что опрос проводился в Чехии – демократической европейской стране, где все граждане пользуются равными правами и, казалось бы, причин для такого рода зависти быть не должно.

Но гендерная зависть довольно широко распространена: завидует хотя бы в чем-то противоположному полу более 58% женщин и 44% мужчин.

Ученые разобрали более подробно причины зависти. Ответы были разделены на три категории: социальные, психологические и физические преимущества, которые один пол отмечает у другого.

Женщины завидуют социальным преимуществам мужчин: у них более высокие зарплаты, лучшие возможности карьерного роста и свобода от давления со стороны общества, связанного с обязательным соответствием стандартам внешнего вида. Многие женщины подчеркивали еще и возможность мужчин наслаждаться жизнью, не обремененной обязанностями по дому и уходу за детьми.

Мужчины считают главным социальным преимуществом женщин способность использовать красоту и обаяние для влияния на других. Другим преимуществом мужчины считают свободу открытого выражения эмоций без осуждения со стороны общества: если плачет женщина – всем ее жалко, если плачет мужчина, он вызывает двойственное отношение.

В психологической сфере мужчины и женщины тоже нашли чему позавидовать.

Мужчины завидовали способности женщин работать в режиме многозадачности и эффективно распараллеливать сложные обязанности. Женщины завидуют "беззаботности мужчин". Мужчина может на самом деле не заметить, что в квартире не убрано или посуда не вымыта, и это никак не скажется на его комфортном психологическом состоянии, женщине так расслабиться – труднее.

В физической сфере женщины чаще завидовали отсутствию у мужчин месячных и трудностей материнства. А, например, преимущество мужчин в физической силе мало для кого оказалось предметом зависти. Но, как отметили психологи, и среди мужчин были те, кто завидовал способности женщин родить ребенка, хотя главный предмет зависти мужчин – физическая красота женщин.

Психологи понимают, что их выборка была ограниченной и собираются ее расширить на страны с различным культурным контекстом. У ученых есть договоренности о проведении аналогичных опросов в Португалии, Северной Македонии, Словакии и Йемене.