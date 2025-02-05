С помощью ИИ удалось прочитать древний свиток, который полностью сгорел во время извержения Везувия

Текст на папирусе, найденном в римской вилле в Геркулануме, был раскрыт с помощью 3D-рентгенографии и специального программного обеспечения.

Команда из трех студентов из Германии, США и Швейцарии завоевала главный приз конкурса Vesuvius Challenge на сумму 700 тысяч долларов США, расшифровав более 2000 греческих букв с другого свитка из Геркуланума в прошлом году. Используя только 3D-рентгеновские изображения свитков, поскольку обожженные папирусы слишком хрупкие для обработки, победители создали программное обеспечение, которое позволило виртуально "развернуть" свиток. Затем они применили искусственный интеллект, чтобы определить, где на волокнах папируса сохранились чернила, и расшифровали фрагменты древнего текста.

Благодаря этой же технологии ученым удалось выяснить, что новый свиток – один из сотен, найденных в библиотеке римского особняка в Геркулануме, расположенном на западном побережье Италии, который был разрушен извержением Везувия в 79 году н. э. Во время раскопок роскошной виллы, предположительно принадлежащей тестю Юлия Цезаря, была обнаружена большая коллекция свитков. Однако из-за сильного обугливания черные чернила стали нечитаемыми, а папирусы распались на части при попытке их раскрыть.

Свиток является одним из трех, которые сохранились в Бодлианской библиотеке. Этот документ был "развернут" с помощью компьютера, что позволило увидеть несколько столбцов текста. Ученые из Оксфорда уже начали читать его, и одно слово, написанное на древнегреческом языке – διατροπή, что означает "отвращение", встречается дважды в тексте.