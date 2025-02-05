Израильская компания Sequent разработала платформу для надежного онлайн-голосования

Компания Sequent представила основанное на криптографии, верифицируемое и прозрачное решение для онлайн-голосования как на частных, так и на государственных выборах.

Шай Баргиль, соучредитель и CEO Sequent, описывает систему, как первую в мире платформу для онлайн-голосования со сквозной проверкой. Офисы компании развернуты в Израиле, Испании и США.

Платформа Sequent – это технология с открытым исходным кодом. Она построена таким образом, чтобы обеспечить возможность проверки голосов, гарантировать конфиденциальность избирателей и защиту от несанкционированного доступа.

Баргиль отказался сообщить в интервью ISRAEL21c, какие инвестиции привлекла компания, но отметил, что в разработку платформы уже вложено "несколько миллионов долларов".

Компания была основана в 2022 году и к 2025 году успешно провела более 200 выборов в 10 странах. На ее платформе проголосовало 3,6 миллиона человек. В основном она предоставляет решения муниципалитетам и государственным органам, но есть и частные заказы.

В сотрудничестве с Избирательным комитетом Филиппин решение Sequent будет развернуто на национальных выборах 2025 года, что позволит 1,7 миллионам филиппинских избирателей за рубежом в 76 странах проголосовать в режиме онлайн.

Также в этом году Sequent планирует выйти на рынки цифрового голосования в Южной Америке, Канаде и США.

Система работает следующим образом. Избиратель получает уникальную персональную ссылку на веб-интерфейс, совместимый с любым устройством (загрузка не требуется). Проголосовав, избиратель получает квитанцию, которая позволяет отслеживать результаты голосования на протяжении всех выборов и проверять правильность подсчета голосов. Интерфейс программы позволяет официальным лицам настраивать, моделировать, контролировать и анализировать весь избирательный цикл.

Работа платформы регулируется законодательством той страны, где она применяется. Баргиль говорит: "Например, в Израиле до сих пор нет нормативных актов, разрешающих цифровое голосование, но если в будущем мы сможем предложить цифровые решения для израильских выборов, мы будем очень рады это сделать".