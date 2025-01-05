Система ИИ помогает врачам выявлять пациентов с риском самоубийства

Согласно новому исследованию, модель искусственного интеллекта (ИИ) способна обнаружить пациентов с риском самоубийства, что может значительно улучшить меры профилактики в классической медицине.

Группа ученых из Медицинского центра Университета Вандербильта разработала систему искусственного интеллекта, известную как модель вероятности самоубийства и показ суицидальных мыслей Вандербильта (VSAIL), чтобы помочь врачам проводить скрининг пациентов.

Модель VSAIL использует данные из электронных медицинских карт для оценки вероятности попытки самоубийства пациентом в течение 30 дней. В эксперименте сравнивались два метода: автоматические уведомления, которые прерывали работу врача во время приема, и более спокойная система, которая лишь выводила информацию о рисках в электронную карту пациента.

В ходе исследования было проанализировано 7732 визита пациентов за шесть месяцев, в результате чего было сгенерировано 596 уведомлений о необходимости проведения дополнительного скрининга. Ученые считают, что такой избирательный подход может снизить нагрузку на клиники и улучшить меры по профилактике самоубийства.

Результаты также показали, что прерывающие уведомления продемонстрировали значительно большую эффективность, побуждая врачей оценивать риск самоубийства в 42% случаев скрининговых оповещений, тогда как при пассивной системе этот показатель составил всего 4%.