Ракета Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник ОАЭ

В субботу, 4 января, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Thuraya 4 компании Yahsat (Объединенные Арабские Эмираты), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В официальном сообщении сказано, что в рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.