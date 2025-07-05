ИИ изучает общение животных и может помочь людям разговаривать с ними

Исследовательская лаборатория искусственного интеллекта ведет работу над модель DolphinGemma – крупной языковой модели, предназначенной для анализа дельфиньих звуков и изучения их способов общения. Проект реализуется совместно с исследователями Технологического института Джорджии и полевой командой Wild Dolphin Project. Его цель – расшифровать сигналы, с помощью которых дельфины взаимодействуют друг с другом, и научиться воспроизводить звуки для ответной коммуникации. По словам ученых, такие крупные языковые модели могут значительно повлиять на общее знание о мире.

Исследования в этой области ведутся уже давно. Так, некоммерческая организация Earth Species Project, основанная в 2017 году, использует ИИ для расшифровки форм общения, характерных для нечеловеческих видов. Ее основная разработка – NatureLM-audio – названа первой в мире крупной аудиоязыковой моделью, предназначенной для анализа звуков, издаваемых животными. Согласно информации на сайте проекта, модель помогает ученым идентифицировать и классифицировать виды, а также распознавать звуки, принадлежащие ранее неописанным видам.

Кэти Закариан, соосновательница и генеральный директор Earth Species Project, на прошлогоднем саммите Axios AI+ SF рассказала, что в ходе исследований команда уже выяснила: многие животные, такие как слоны, серые попугаи и мартышки, используют уникальные "имена" друг для друга. По ее словам, цель проекта – применить технологии для восстановления связи между людьми и остальным живым миром, чтобы способствовать процветанию всех видов. "Наша задача – не ускорять и усугублять существующие экологические проблемы, связанные с эксплуатацией, одомашниванием или потреблением природы, а напротив – искать другой путь", – подчеркнула она.